TCHAD

Tchad : santé publique et engagement citoyen, la maire adjointe Hawayaka Viviane en action à Kélo


Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 3 Septembre 2025



Mme Hawayaka Viviane, maire adjointe de la ville de Kélo, chef-lieu du département de la Tandjile-Ouest, soucieuse du bien-être de sa population, a effectué une importante descente sur le terrain le mardi 2 septembre 2025.

Accompagnée d’agents de santé, elle a parcouru les restaurants, cafétérias, lieux de grillades et boutiques du marché central, ainsi que ses environs.

L’objectif de cette visite était de s’enquérir des conditions d’hygiène dans lesquelles les aliments sont vendus et servis, et de vérifier la conformité des produits à consommation directe, notamment en ce qui concerne les dates de péremption. Cette initiative intervient dans un contexte sanitaire préoccupant, marqué par la recrudescence de cas de choléra dans certaines provinces du pays.

Consciente des risques accrus liés à la saison des pluies, Mme Hawayaka Viviane a insisté sur la nécessité de couvrir les aliments, de maintenir les lieux de vente propres et de sensibiliser les commerçants dans leur rôle essentiel de prévention des maladies.

Elle n’a pas manqué de rappeler aux commerçants leur responsabilité envers la communauté : « La santé de nos concitoyens dépend aussi de la rigueur avec laquelle nous traitons les produits alimentaires. » Déterminée à garantir la sécurité sanitaire de tous, la maire adjointe a affirmé qu’elle n’hésitera pas à renouveler ces visites aussi souvent que nécessaire. Fidèle à son engagement, elle a réitéré son slogan : « À Kélo, la santé publique se construit sur le terrain. »


