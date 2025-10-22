Tchad : sensibilisation des communautés à la lutte contre la poliomyélite

Le Conseil Islamique du Tchad et le ministère de la Santé publique unissent leurs forces pour sensibiliser les communautés à la lutte contre la poliomyélite.



Réunis dans la grande salle du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI), les différentes confréries du Tchad (les Tidjanites, les Sunites et les Tablighs) et une délégation composée du ministère de la Santé Publique et de l'Unicef, se sont trouvés pour lancer un front commun pour éradiquer la poliomyélite sur le territoire tchadien.



Mahamat Moussa Gamar, mandaté par le ministère de la Santé publique et de la Prévention, lance un appel solennel aux communautés religieuses et à l'ensemble de la population, à l’occasion de la prochaine campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Celle-ci se déroulera du 31 octobre au 02 novembre 2025 et ciblera tous les enfants de moins de cinq ans.



Malgré les efforts continus, la poliomyélite continue de menacer la santé des enfants, provoquant des paralysies invalidantes. Pour renforcer la protection, le ministère, avec l’appui de ses partenaires, a mis en place une stratégie de vaccination massive utilisant deux types de vaccins pour une immunisation optimale.



Un accent particulier est mis sur l'importance d'administrer les deux vaccins, même aux enfants ayant déjà été vaccinés contre la polio auparavant. Cette dose supplémentaire est cruciale pour assurer une protection complète contre les différents virus responsables de la maladie. Pour indiquer que l'enfant a bien reçu les deux vaccins, les vaccinateurs marqueront son petit doigt gauche et son petit doigt droit.



Face aux rumeurs qui pourraient circuler sur cette campagne, le ministère tient à apporter les clarifications nécessaires, et à rassurer les parents sur les bienfaits de cette opération de santé publique. Répondant aux inquiétudes concernant l'accueil réservé aux agents vaccinateurs, le ministère reconnaît l'importance du respect mutuel.



Il appelle les populations à accueillir favorablement les équipes et s'engage à veiller au professionnalisme et à la courtoisie de ses agents sur le terrain. La réussite de cette campagne repose sur une collaboration de confiance entre les familles et le personnel de santé.



Le président du CSAI, Cheikh Mahamat Issa, a lancé un vibrant appel : « J'en appelle à toutes les couches de la société pour protéger nos enfants. J'invite les forces vives de la nation à s'unir pour lutter ensemble contre la poliomyélite. » Enfin, le message rappelle l'importance cruciale de maintenir la vaccination des enfants de moins de 5 ans, y compris les nouveau-nés, contre toutes les maladies évitables par la vaccination.