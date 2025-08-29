Alwihda Info
TCHAD

Tchad : six enfants tués dans un accident tragique à Nahaina, le gouvernement annonce des mesures urgentes


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Août 2025


Un drame d’une rare violence a endeuillé le village de Nahaina, situé à 30 km au sud de Bongor, dans la sous-préfecture de Samga, ce jeudi 28 août 2025 aux environs de 20h20.


Selon le communiqué officiel du ministère des Transports, un camion-remorque de type Mercedes Atros, lancé à vive allure, a percuté de plein fouet sept enfants qui se trouvaient au bord de la chaussée.


Le bilan est lourd : cinq enfants sont morts sur le coup, tandis que deux autres ont été conduits en urgence au centre de santé local. L’un d’eux a succombé à ses blessures, portant le nombre total de victimes à six enfants décédés. Un dernier enfant reste grièvement blessé.


Le conducteur du camion, qui avait pris la fuite après l’accident, a pu être interpellé grâce à l’intervention rapide des forces de sécurité.



Réaction du gouvernement

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a exprimé, au nom du gouvernement, ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et toute sa compassion à la communauté de Nahaina. Elle a également souhaité un prompt rétablissement au blessé.



« Chaque vie fauchée sur nos routes est une vie de trop », a-t-elle déclaré, avant d’annoncer plusieurs mesures immédiates :

- le traitement accéléré du dossier judiciaire de l’auteur présumé,
- l’installation urgente de ralentisseurs à l’entrée du village,
- le renforcement des contrôles routiers dans la zone.



Un appel à la responsabilité des conducteurs


La ministre a réaffirmé la volonté de son département de renforcer la sécurité routière, en particulier dans les zones habitées et aux abords des écoles. Cette action s’inscrit dans le Plan national de lutte contre l’insécurité routière, piloté au plus haut niveau de l’État.


Elle a enfin lancé un appel solennel aux conducteurs :
- respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, notamment 20 km/h pour les poids lourds en agglomération,
- redoubler de vigilance près des villages et zones peuplées,
- faire preuve de civisme et de responsabilité sur les routes.


« La sécurité routière est l’affaire de tous. Ensemble, faisons de la prudence et du respect du code de la route des règles de conduite non négociables », a conclu le communiqué.


