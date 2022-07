Tchad : six nominations au ministère de l'Éducation nationale

Par décret n°2067 du 14 juillet 2022, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.



DIRECTION DE CABINET:

• Directeur: Monsieur OUSMANE ABAKAR IBRAHIM, maintenu



CONSEILLERS:

• Conseiller Technique Chargé de l'Administration: Monsieur DJIMASBEYE GAO, poste vacant



• Conseiller Technique Chargé des Affaires Juridiques: Monsieur KALANDI NAIDANDI en remplacement de DAYANG MENWA ENOCK



• Conseillère Technique Chargée des Enseignements et de la Promotion Civique: Madame MOGUIRI MBANGTA Née NEMBAYE BANINGA.



Par décret n°2068 du 14 juillet 2022, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après :



INSPECTION GÉNÉRALE:

• Inspecteur Général: Monsieur ALLARABAYE MBAIGOTO en remplacement de AHMAT HASSAB



INSPECTEURS:

• Inspecteur Chargé de l'Action Pédagogique, de la Déontologie et de l'Éthique: Monsieur OUASSAING KETCHOCKE BOLMBARI NGALAOU.



• Inspecteur Chargé du Contrôle des Questions Administratives, Juridiques, du Contentieux et de l'Évaluation des Performances du Ministère: Monsieur AHAYA MALOUA, maintenu.



• Inspectrice Chargée des Affaires Financières, Matérielles et de Gestion du Patrimoine et du Personnel: Madame DINGAO Née NADJALBAYE YVONNE, poste vacant.