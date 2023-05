Tchad : soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies dans la lutte contre les détentions illégales

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme au Tchad organise un atelier de validation du rapport de la Commission de vérification des cas de détentions illégales dans les hôtels, en présence de la secrétaire d'État, représentant le ministre de la Justice.



Dans son discours d'ouverture, la secrétaire d'État à la Justice et aux Droits humains, Bourkou Louise Ngaradoumri, souligne que cette activité permettra au gouvernement de se familiariser avec la réalité des milieux carcéraux du pays, en déployant des missions dans les centres de détention afin de vérifier le respect des conventions internationales ratifiées et des règles nationales relatives aux droits des personnes détenues.



Elle rappelle également que le Tchad s'est engagé dans la promotion, la protection et le respect des droits de l'Homme depuis son indépendance en 1960, en adhérant à la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948.



La situation des droits de l'Homme au Tchad fait l'objet d'évaluations régulières, à travers les rapports initiaux et périodiques, ainsi que les rapports alternatifs de la société civile, conformément à la procédure de l'Examen Périodique Universel (EPU) et aux rapports de visite sur le terrain des rapporteurs des procédures spéciales.



« Le gouvernement de la première Transition a consacré l'axe numéro 3 de sa feuille de route, au renforcement de la bonne gouvernance et de l'État de droit », conclut-elle. Cet atelier vise à analyser, amender et valider techniquement le rapport final de la Commission de vérification des cas de détentions illégales et arbitraires.



L'atelier de validation du rapport sur la vérification des cas de détentions illégales réunira 30 participants.