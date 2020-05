Tchad : suicide d'un homme à Massakory, les proches témoignent

Interrogé, son beau-frère Childéric, responsable d'un centre de santé, fait part de son étonnement : "C'est un petit qui ne parle pas et ne provoque pas. Mais pourquoi il s'est permis de telles choses ? Sinon, il est venu me trouver la nuit, il m'avait dit qu'il a commis une faute et que je le pardonne. Je lui ai demandé laquelle ? Il m'a dit que sa fiancée Kadjidja Bambara a été renvoyée par ses parents. Il l'avait prise avec lui dans la brousse, à son lieu de travail. Ils étaient revenus ensemble et les parents voulaient l'écouter le jour même.""Je lui ai dit que c'est juste un problème de femme et homme donc je ne vois pas ce qu'il a fait de grave. Or, je ne savais pas ce qu'il préparait", témoigne son tuteur et beau-frère.Ses amis inséparables Wangba Wedaï et Madjingar précisent l'avoir vu pour la dernière fois le samedi, de 16 à 19 heures. Ferdinand leur a expliqué qu'il a "un sérieux problème avec ses beaux pères" mais a refusé de donner des détails malgré l'insistance de ses deux amis."C'est ainsi nous nous sommes séparés", déclarent les deux amis encore sous le choc.Avant de mourir, Tomten Ferdinand a envoyé un SMS à sa grande sœur Nenodji Patricia dans lequel il a cité les noms des personnes à qui, il doit de l'argent. Patricia avait laissé le téléphone dans sa chambre.Bouleversée par la mort de son frère, c'est après l'enterrement qu'elle a pris le téléphone, découvrant un SMS envoyé depuis six heures du matin.Ferdinand avait vraisemblablement une pensée suicidaire depuis un certain temps. Personne ne l'a su. Puisqu'un cadavre ne parle pas, les mots sont restés entre la main de Dieu.