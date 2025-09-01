Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : tâches domestiques, quand les filles portent un fardeau ignoré


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 1 Septembre 2025



Tchad : tâches domestiques, quand les filles portent un fardeau ignoré
Selon plusieurs études, notamment celles de Harvard et de l’Université La Trobe, impliquer les enfants très tôt dans les tâches ménagères favorise le développement de compétences utiles, renforce le sens des responsabilités et du partage, et contribue à leur réussite scolaire et professionnelle future.

Pourtant, dans la réalité, ce sont surtout les filles qui en assument la charge. Dans de nombreuses familles, il est encore rare de voir les garçons participer aux tâches domestiques telles que couper les oignons, faire la vaisselle, préparer les repas ou puiser de l’eau.

Josué Alnodji, issu d’une fratrie de trois garçons et cinq filles, en témoigne : « Je n’ai jamais mis les pieds dans la cuisine parce que mon père me répétait qu’un homme n’y avait pas sa place. C’est seulement arrivé au Cameroun pour mes études que j’ai appris à cuisiner. Ce n’était pas facile, mais je n’avais pas le choix », raconte-t-il.

Un rapport publié par l’UNICEF à la veille de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre, révèle que les filles consacrent chaque jour 160 millions d’heures de plus que les garçons aux tâches domestiques.
Cette répartition inégale trouve souvent ses racines dans les traditions, où la femme est préparée dès l’enfance à son rôle futur d’épouse et de mère. Almbaye, un ressortissant de Mbikou, confirme : « Dans notre éducation traditionnelle, les filles commencent très tôt. Dès l’âge de 5 ans, elles doivent être capables d’aller chercher de l’eau et du bois », souligne-t-il.

Les tâches ménagères, une école de vie
Confier des tâches domestiques aux enfants est loin d’être une punition : c’est un véritable levier éducatif. Les recherches montrent qu’elles leur permettent de développer l’autonomie et la fierté de contribuer à la vie familiale. Une étude menée par Harvard a même démontré que les adultes ayant participé à des tâches ménagères dans leur enfance sont plus heureux, plus responsables et adoptent de meilleures habitudes financières.

Il est donc essentiel que les parents associent sans distinction de sexe leurs enfants aux travaux domestiques. Car la maison est le premier lieu où s’apprend l’égalité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : le MPS rend hommage à feu Ali Djalbor Diar

Tchad : le MPS rend hommage à feu Ali Djalbor Diar

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire 01/09/2025

Populaires

RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission

01/09/2025

Tchad : Célébration de la Journée Mondiale du Tourisme à Ounianga

01/09/2025

Tchad : le sénateur Mahadi Kassouré rencontre les conseillers municipaux de Laï

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter