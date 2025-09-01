Tchad : tâches domestiques, quand les filles portent un fardeau ignoré

Selon plusieurs études, notamment celles de Harvard et de l’Université La Trobe, impliquer les enfants très tôt dans les tâches ménagères favorise le développement de compétences utiles, renforce le sens des responsabilités et du partage, et contribue à leur réussite scolaire et professionnelle future.



Pourtant, dans la réalité, ce sont surtout les filles qui en assument la charge. Dans de nombreuses familles, il est encore rare de voir les garçons participer aux tâches domestiques telles que couper les oignons, faire la vaisselle, préparer les repas ou puiser de l’eau.



Josué Alnodji, issu d’une fratrie de trois garçons et cinq filles, en témoigne : « Je n’ai jamais mis les pieds dans la cuisine parce que mon père me répétait qu’un homme n’y avait pas sa place. C’est seulement arrivé au Cameroun pour mes études que j’ai appris à cuisiner. Ce n’était pas facile, mais je n’avais pas le choix », raconte-t-il.



Un rapport publié par l’UNICEF à la veille de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre, révèle que les filles consacrent chaque jour 160 millions d’heures de plus que les garçons aux tâches domestiques.

Cette répartition inégale trouve souvent ses racines dans les traditions, où la femme est préparée dès l’enfance à son rôle futur d’épouse et de mère. Almbaye, un ressortissant de Mbikou, confirme : « Dans notre éducation traditionnelle, les filles commencent très tôt. Dès l’âge de 5 ans, elles doivent être capables d’aller chercher de l’eau et du bois », souligne-t-il.



Les tâches ménagères, une école de vie

Confier des tâches domestiques aux enfants est loin d’être une punition : c’est un véritable levier éducatif. Les recherches montrent qu’elles leur permettent de développer l’autonomie et la fierté de contribuer à la vie familiale. Une étude menée par Harvard a même démontré que les adultes ayant participé à des tâches ménagères dans leur enfance sont plus heureux, plus responsables et adoptent de meilleures habitudes financières.



Il est donc essentiel que les parents associent sans distinction de sexe leurs enfants aux travaux domestiques. Car la maison est le premier lieu où s’apprend l’égalité.