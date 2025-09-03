Alwihda Info
TCHAD

Tchad : trois cas suspects de choléra signalés dans le camp de réfugiés de Zabout


Alwihda Info | Par Mahamat Issa Gadaya - 3 Septembre 2025



Au Sila, trois cas suspects de choléra ont été détectés dans le camp de réfugiés de Zabout, situé à environ 35 km de Goz-Beïda, chef-lieu de la province. Les personnes concernées sont actuellement placées sous observation au centre de santé du camp, selon les autorités sanitaires locales.

D’après les informations recueillies, l’un des cas suspects aurait quitté Abéché, chef-lieu du Ouaddaï, pour se rendre à Hadjar Hadid à l’occasion de funérailles. C’est à son retour au camp de Zabout que les symptômes ont été détectés. Les services de santé assurent un suivi médical strict.

Des médicaments sont administrés et des mesures de prévention renforcées afin de contenir tout risque de propagation. Depuis l’apparition du choléra dans la province du Sila, plusieurs cas ont été enregistrés, dont certains décès signalés dans le département d’Abdi, situé à 75 km de Goz-Beïda.

C’est dans cette localité que la maladie avait été détectée pour la première fois. Pour l'instant, la situation est sous contrôle selon la source reçue de la part des autorités sanitaires de la province du Sila.


Tchad : au ministère des Transports, évaluation à mi-parcours du plan d'action opérationnel de l'année 2025

