Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un Conseil ordinaire des ministres a eu lieu


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Août 2025



Tchad : un Conseil ordinaire des ministres a eu lieu
Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a présidé hier, un Conseil ordinaire des ministres. Trois projets de décrets et un projet de loi sont inscrits à l'ordre du jour.

Au titre du ministère de la Santé publique et de la Prévention, un projet de loi portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, dénommée Convention MEDICRIME est inscrit à l’ordre du jour.

Le Conseil devra également examiner, le projet de décret portant création d’une Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) au titre du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration. Au titre du ministère de l’Eau et de l’Energie, le projet de décret portant approbation des statuts de la Société Tchadienne d’Electricité (TCHADELEC) est soumis à examen.

Enfin, au titre du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, un projet de décret portant affectation d’un terrain de 7 000 m² au quartier Am-Sinéré, au profit de la Caisse de Retraite des Militaires (CARMI) est soumis à l’appréciation du Conseil.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/08/2025

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice

Tchad : visite du chantier de construction du Palais de justice de N’Djamena par le ministre de la Justice

Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence Tchad : l’évangéliste Matibi Robert a tiré sa révérence 21/08/2025

Populaires

Tchad : 23 personnalités désignées membres du Haut conseil des chefferies traditionnelles

21/08/2025

Tchad : l’homme blessé devant le Palais de la Présidence a survécu

21/08/2025

Tchad – États-Unis : ouverture de discussions bilatérales sur la question des visas

21/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter