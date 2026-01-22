Tchad : un décret fixe désormais les tenues officielles des administrateurs du territoire

Le président de la République, chef de l’État et président du Conseil des ministres, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a signé le 22 janvier 2026 le décret n°044/PR/PM/MATD/2026, déterminant les tenues officielles des administrateurs du territoire en République du Tchad.



Pris sur proposition du ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, et après délibération du Conseil des ministres, ce décret vise à uniformiser et codifier l’habillement officiel des responsables de l’administration territoriale, conformément à l’organisation administrative en vigueur.



Selon le texte, les délégués généraux du gouvernement, secrétaires généraux de province, préfets, secrétaires généraux de département et sous-préfets disposent désormais de deux types de tenues : une tenue de cérémonie, réservée aux occasions officielles ; une tenue ordinaire ou de ville, portée dans l’exercice quotidien des fonctions.



La tenue de cérémonie comprend notamment une vareuse en tissu bleu nuit à boutons dorés, une chemise blanche, une cravate noire, un pantalon assorti avec bande dorée pour les hommes ou une jupe/robe longue pour les femmes, ainsi qu’une casquette officielle. La tenue ordinaire se compose quant à elle d’un abacost blanc avec insignes amovibles, d’un pantalon ou d’une jupe/robe et d’une casquette similaire.



Le décret précise également les signes distinctifs, notamment les pattes d’épaule, les insignes de poitrine et les broderies, qui varient selon le rang administratif. Ces éléments symbolisent l’autorité, la hiérarchie et la responsabilité des administrateurs territoriaux. Par ailleurs, les chaussures officielles sont définies, tout comme les boutons dorés portant l’emblème du soleil stylisé.



Le texte abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret de 2014 relatif aux tenues de commandement territorial. Enfin, le décret charge les ministres compétents, notamment ceux de l’Administration du territoire et des Finances, de veiller à sa mise en œuvre effective. Le texte sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Par cette mesure, les autorités entendent renforcer la discipline, l’identité institutionnelle et le prestige de l’administration territoriale, pilier essentiel de la gouvernance et de la décentralisation au Tchad.