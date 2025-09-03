Tchad : un escroc présumé aurait détourné des millions pour son mariage et le Parifoot

Le 2 septembre 2025, un homme détenu depuis plusieurs semaines à la maison d’arrêt, a comparu devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena, pour répondre des faits d’escroquerie d’une ampleur considérable.



Selon le dossier présenté, le prévenu aurait emprunté d’importantes sommes d’argent, se chiffrant à plusieurs millions de FCFA, à divers particuliers. Pour convaincre ses victimes, il aurait prétendu avoir remporté un marché avec une ONG locale, alors qu’en réalité, il ne disposait d’aucune entreprise légalement reconnue pouvant justifier un tel contrat.



Après examen des documents, le procureur a établi que l’accusé n’était en fait qu’un simple escroc. Plus surprenant encore, l’argent collecté n’a pas servi à des activités professionnelles, mais a été dépensé pour financer son mariage et parier aux jeux de hasard, notamment le Parifoot.



Face à la gravité des faits, le procureur a requalifié l’affaire en délit d’escroquerie et a requis une peine de cinq ans de prison ferme. Le prévenu a été reconduit à la maison d’arrêt, en attendant le jugement final du président du tribunal.