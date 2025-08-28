Tchad : un homme violent envers son épouse enceinte pour un repas non préparé, écroué

N’Djamena – Le 27 août 2025, un détenu de la maison d’arrêt a comparu devant le Tribunal de grande instance pour répondre d’actes de violences commis sur sa femme enceinte.



Lors de l’audience, le prévenu a reconnu avoir agressé physiquement son épouse, la blessant au niveau du ventre. Devant la cour, il a expliqué son geste par un différend domestique : après avoir remis de l’argent à sa femme, il aurait constaté à son retour que le repas n’avait pas été préparé, ce qui, selon lui, aurait déclenché sa réaction.



Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin d’examiner le dossier en profondeur et de statuer sur la peine. En attendant, le prévenu a été reconduit à la maison d’arrêt.