Tchad : un iftar organisé par les différents organes de presse à N'Djamena

Les différents organes de presse ont organisé, ce lundi 10 mars 2025, un iftar pour les reporters en période de carême. La rupture en commun du jeûne a eu lieu au quartier Ndjari de N'Djamena.



Cet événement, symbolisant la rupture du jeûne, visait à favoriser le brassage professionnel, la convivialité, et à encourager les actes de dévotion au sein des journalistes. Au coucher du soleil, les journalistes venus de divers médias, ont partagé un repas ensemble, marquant ainsi un moment de communion.



L'iftar a attiré un nombre significatif de journalistes, qui ont exprimé leur satisfaction de se rassembler, pour renforcer l'unité et la solidarité au sein de leur profession. Cette occasion a également permis aux participants de se retrouver autour d'un repas, consolidant ainsi leurs liens tant professionnels que spirituels.



L'initiative a été chaleureusement saluée, considérée comme une belle opportunité de partage et de convivialité au sein de la presse à N'Djamena.