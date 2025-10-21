Tchad : un jeune de 18 ans poursuivi pour détournement d’une mineure de 14 ans

Un jeune de 18 ans, employé dans un restaurant de la place, a comparu devant le juge pour viol sur une jeune fille mineure de 14 ans.



En effet, le prévenu gérait un restaurant de la place, lorsqu'il avait fait connaissance avec une jeune fille alors qu'elle fréquentait dans une école « Madarassa », situé à proximité de son restaurant, là où ils ont fait connaissance, puis le prévenu lui a fait des avances.



Quelques temps après, le prévenu a eu une randonnée la fille dans un endroit isolé pour coucher avec elle. Les parents de la fille ayant appris cette nouvelle ont décidé de porter plainte contre le prévenu pour détournement d’une mineure. Lors de l’audience, le prévenu a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la jeune fille.



Mais il reconnaît avoir commis l'acte sexuel qu'une seule fois avec la jeune fille, et tout en poursuivant que cette fille aurait entretenu des relations intimes bien avant lui. Suite à l'absence de la partie civile, le juge a ordonné le renvoi de l'audience à la semaine prochaine, afin que les deux parties soient entendues.