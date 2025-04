Tchad : un jeune retrouvé et lourdement sanctionné après des insultes communautaires sur les réseaux sociaux

Suite à plusieurs réunions entre les chefs des différentes races et tribus, il a été décidé que le jeune doit rétracter publiquement ses propos haineux et présenter des excuses sur les réseaux sociaux aux communautés lésées. Le procès-verbal mentionne également une amende de 2.000.000 Fcfa et un dédommagement moral total de 2.800.000 Fcfa, soit 700.000 Fcfa pour chaque communauté affectée. De plus, une peine de deux à dix ans d'emprisonnement a été établie.



Le Sultan du Ouaddaï a institué une réglementation stipulant que toute personne insultant une communauté devra payer une amende de 2.000.000 Fcfa et 1.000.000 Fcfa de dédommagement moral pour la communauté offensée. Les frais de déplacement d'un chef de canton occasionnés par de tels actes doivent également être couverts par l'auteur des faits.



La réunion au Sultanat du Ouaddaï, en présence des chefs de races et représentants des communautés, a été conclue par la décision que cette mesure s'applique à tous ceux qui portent atteinte au vivre ensemble et à la cohésion sociale.



Pour le Directeur de Cabinet du Sultan du Dar-Ouaddaï, Cheikh Adam Hissein Issakh, il est crucial que cette décision soit appliquée fermement. Une grande Fatiha a été prononcée en souhaitant que la paix et l'amour du prochain prévalent au Tchad, en général, et dans les provinces concernées, en particulier.