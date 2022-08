Tchad : "un jour de plus ne sera accordé pour la prorogation de la transition", Natoï-Allah Ringar

S'exprimant au cours d'un point de presse à la radio Oxygène, Natoï-Allah Ringar a adressé une mise en garde : "la transition militaire de Mahamat Kaka et de son gendre Emmanuel Macron prendra fin le 20 octobre prochain. Qu'ils disent haut et fort à Mahamat Kaka et Macron qu'un jour de plus ne sera accordé pour la prorogation de la transition de misère et de souffrance du peuple tchadien".



"Si un président de la République fait usage de versets religieux pour moraliser les religieux et le peuple, cela doit être appliqué par lui à travers ses engagements et un serment devant Dieu et le peuple. Le contraire entraîne la malédiction voire la mort miraculeuse, surprenante ou aussi mystérieuse", selon Natoï-Allah Ringar.



Le PISTE se dit prêt à mener des actions de grande envergure "pour empêcher et briser ces manœuvres dilatoires en préparation".