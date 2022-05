Tchad : un match de basket de fraternité avec les joueurs de la force Barkhane

N'Djamena - Un match de fraternité a opposé le 13 mai des équipes de basketball des SAO du Tchad et de la force française Barkhane. Le match s'est terminé sur le score de 73-47 points.



Le match a eu lieu en présence du ministre en charge des sports, Mahmoud Ali Seïd, de l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, du président du Comité olympique et sportif tchadien (COST), général Idriss Dokony Adiker et du président de la Fédération tchadienne de basketball (FTBB), Beni Gata Ngoulou.



“Le Tchad et la France sont liés par l’histoire, la langue, la culture, par plusieurs valeurs communes partagées”, a déclaré Mahmoud Ali Seïd.