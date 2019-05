Tchad : un millier de personnes opérées gratuitement au Moyen-Chari

La caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur en partenariat avec Direct Aid dans le Moyen-chari, a permis de consulter 11.115 personnes et d'en opérer 1102. Elle s'est déroulée du 28 avril au 5 mai dernier à Sarh.



L'objectif initial était d'opérer 1000 patients. Toutefois, l'équipe médicale est allée au delà.



"Le mérite revient à l'engagement sans faille de l'équipe médicale", a déclaré Dorkemnodji Irene, chef de mission de la Fondation Grand Coeur à Sarh.



Au cours de la mission, 178 matrones ont été formées dans le cadre de la prévention de la mortalité maternelle et infantile. 115 femmes venues des différentes associations et groupements formées sur les AGR ont bénéficié des matériels agricoles.



Par ailleurs, un centre de couture au profit des jeunes et des personnes handicapées a été équipé de 30 machines à pédale, 10 machines manuelles, 10 machines de broderie, un kit de tricotage et des consommables.



Un centre de lecture et d'animation culturelle a été équipé avec deux kits de panneaux solaires, un kit de projecteurs, trois ordinateurs fixes, un équipement de sonorisation, un carton de livres de lecture, des jeux de société et des stabilisateurs d'énergie.