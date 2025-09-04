Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un mort et trois blessés, bilan d'un accident de la voie publique dans la Nya


Alwihda Info | Par - 4 Septembre 2025



Tchad : un mort et trois blessés, bilan d'un accident de la voie publique dans la Nya
Cet événement malheureux s'est déroulé sur l'axe Doba-Bébédjia, dans le village Dokapti, le 03 septembre 2025 aux environs de 19 heures. Selon la source recueillie à l’hôpital de district sanitaire de Bébédjia, deux motos faisant l'excès de vitesse seraient entrées en collision.

L’une des deux motos transportait deux personnes en direction de Doba et l'autre avait un agent de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, nommé Djasrabe Toloumbe Romeo, en provenance de Doba, en état d'ivresse, a perdu le contrôle et a fini par entrer en collision avec l'autre.

Après ce drame le bilan fait état d'un mort et trois blessés. Selon le médecin de l'hôpital du district sanitaire de Bébédjia Dr Lomta Tathe Ndoumalta, cet accident est dû à un excès de vitesse des deux motos. Les accidentés ont été admis à l'hôpital de district sanitaire de Bébédjia, à bord d'une ambulance.

Quelques minutes après, l'un d’eux a succombé suite à sa blessure grave, surtout en raison de l’hémorragie interne. Et les trois autres ont eu des fractures graves au niveau des jambes et des bras, à trois points.

D'autres sources nous informe que le décédé de cet accident, originaire de Beledje dans le département de Kouh-Ouest, un agent de la GNNT, serait du sous-groupement de Koudalwa. Après le constat de la brigade territoriale de Bébédjia, le corps de la victime a été déposé ce matin à la morgue de Doba.
Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : l’Union européenne alloue 850 millions de FCFA pour lutter contre me choléra à l’Est

Tchad : l’Union européenne alloue 850 millions de FCFA pour lutter contre me choléra à l’Est

Tchad : Camp National de la Jeunesse, la Croix-Rouge mise sur une génération résiliente Tchad : Camp National de la Jeunesse, la Croix-Rouge mise sur une génération résiliente 04/09/2025

Populaires

How close are humanoid robots to everyday life?

03/09/2025

تشاد/ الجزائر:رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري

03/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 : le sélectionneur des SAO du Tchad dévoile son onze de départ face au Ghana

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter