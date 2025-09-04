Tchad : un mort et trois blessés, bilan d'un accident de la voie publique dans la Nya

Cet événement malheureux s'est déroulé sur l'axe Doba-Bébédjia, dans le village Dokapti, le 03 septembre 2025 aux environs de 19 heures. Selon la source recueillie à l’hôpital de district sanitaire de Bébédjia, deux motos faisant l'excès de vitesse seraient entrées en collision.



L’une des deux motos transportait deux personnes en direction de Doba et l'autre avait un agent de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, nommé Djasrabe Toloumbe Romeo, en provenance de Doba, en état d'ivresse, a perdu le contrôle et a fini par entrer en collision avec l'autre.



Après ce drame le bilan fait état d'un mort et trois blessés. Selon le médecin de l'hôpital du district sanitaire de Bébédjia Dr Lomta Tathe Ndoumalta, cet accident est dû à un excès de vitesse des deux motos. Les accidentés ont été admis à l'hôpital de district sanitaire de Bébédjia, à bord d'une ambulance.



Quelques minutes après, l'un d’eux a succombé suite à sa blessure grave, surtout en raison de l’hémorragie interne. Et les trois autres ont eu des fractures graves au niveau des jambes et des bras, à trois points.



D'autres sources nous informe que le décédé de cet accident, originaire de Beledje dans le département de Kouh-Ouest, un agent de la GNNT, serait du sous-groupement de Koudalwa. Après le constat de la brigade territoriale de Bébédjia, le corps de la victime a été déposé ce matin à la morgue de Doba.