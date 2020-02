Tchad : un nouveau président à la tête du parti MERCI

"Cet acte fort traduit le dynamisme de notre parti politique, et partant, notre volonté commune d’innover en inaugurant un nouveau paradigme de leadership politique dans notre pays. J’ai toujours répondu favorablement aux sollicitations de mon prédécesseur pour représenter le parti à des rencontres de haut niveau. J’ai ainsi pris part à deux réunions entre le MPS et les autres partis de la mouvance présidentielle dans le cadre de nos relations d’amitiés et de confiance", a expliqué Amollah Toua Robert Golbey.



Il a précisé avoir "partagé l’avis de certains leaders politiques qui ont estimé que la date du 9 août 2020 préalablement retenue pour l’élection législative n’était pas réaliste. Qu’il fallait se convenir sur un glissement de date. La Commission nationale électorale indépendant (CENI) a retenu le 13 décembre 2020. Nous sommes bien conscients des difficultés de la tâche qu’il y a, à accomplir, mais rassurons-nous, nous en sommes capables."



Le parti envisage d’organiser une vaste campagne d’information et de sensibilisation de ses militants sur le Code électoral afin de leur permettre une bonne appropriation.



Le MERCI participera activement à toutes les prochaines échéances électorales et veut une mobilisation "forte et constante pour conduire (ses) candidats à la victoire."