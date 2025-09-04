Tchad : un poste de contrôle au fleuve de Darasna pour sécuriser les traversées vers Am-Timan

Le sous-préfet de Darasna, Al-Mahadi Youssouf Al-Mahadi, a procédé le mercredi 3 septembre 2025, à l’installation d’un poste de contrôle au bord du fleuve de Darasna, à 75 km à l'ouest d'Am-Timan.



La cérémonie officielle s’est tenue en présence des autorités traditionnelles, des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux habitants. En période de pluies, la seule voie d’accès à la ville d’Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, passe par la sous-préfecture de Darasna, où se trouve le fleuve.



Lors d’inondations récurrentes comme cette année, la traversée du pont devient extrêmement difficile, entraînant de sérieux problèmes de mobilité. Depuis le 26 août 2025, le pont de Darasna est submergé par les eaux fluviales, isolant la province et rendant les déplacements terrestres particulièrement complexes.



Toutes les marchandises, les chargements et les passagers à destination ou en provenance d’Am-Timan doivent désormais passer par ce point unique. Le pont étant englouti, la traversée s’effectue à l’aide de simples pirogues. Face à cette situation, le sous-préfet a mis en place un poste de contrôle mixte, composé de la gendarmerie, de la police, des agents forestiers et d’autres corps spécialisés.



Selon lui, l’objectif principal est d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il précise que tout ce qui entre ou sort d’Am-Timan sera désormais soumis à un contrôle rigoureux. Il a également indiqué que ce poste de contrôle est temporaire. Dès que les eaux se retirent et que la voie devient praticable, le dispositif sera levé.