Tchad : un règlement intérieur pour améliorer la gouvernance locale dans le Logone Occidental

Après la cérémonie protocolaire de lancement des travaux de la première session ordinaire du conseil provincial du Logone Occidental, qui s'est tenue le 2 septembre 2025, sous l'impulsion du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, le conseil provincial a réuni son staff d’acteurs le 3 septembre 2025, afin de travailler sur le règlement intérieur.



Cet outil indispensable, issu de la nouvelle constitution du Tchad, est essentiel pour rythmer la marche administrative du conseil provincial du Logone Occidental, selon le président Ali Boukar.



Ce règlement intérieur constitué de 6 titres chapeautant 15 sections et 76 articles élaborés par des experts, vise à gérer pleinement pour le bien-être de toute la population, la fonctionnalité des organes techniques de cette nouvelle machine administrative qu’est le conseil provincial du Logone Occidental.



Le règlement intérieur du conseil provincial du Logone Occidental a été élaboré par des experts et se compose de 6 titres, 15 sections et 76 articles. Ce règlement vise à assurer une gestion optimale des organes techniques de cette nouvelle machine administrative, dans le but de garantir le bien-être de toute la population.



Les conseillers provinciaux ont discuté et évaluer à la fois le fond et la forme de leur règlement intérieur par le truchement d’exposé-débats, permettant un échange constructif à travers un jeu de questions-réponses et des exercices d’amendements. Cette démarche a permis d’améliorer selon le président du conseil provincial Ali Boukar, la performance et l’application de ce règlement sur le terrain.