Tchad : un tournoi de football à Ati pour marquer la rentrée scolaire

Plusieurs prix composés de fournitures scolaires et enveloppes ont été remis aux deux équipes finalistes, en plus des prix de consolation aux équipes qui ont participé au tournoi.



C'est devant un public sorti massivement que l'équipe des anciens dénommée FC Gabalana a remporté le trophée sur un score de 2-1 devant AS Mairie.



Le gouverneur Djimta Ben-Dergon a lancé un message relatif à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Il a insisté sur la scolarisation des filles. "Tout enfant, fille comme garçon, a le droit d'être éduqué. La place des enfants est à l'école et non derrière le bétail", a affirmé le gouverneur.



C'est sur une note festive que la cérémonie a pris fin au terrain vétérinaire de la ville d'Ati.