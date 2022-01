Tchad : une Ligue des journalistes arabophones voit le jour

Le président de la LJTA, Saleh Younous, a dans son intervention souligné que la ligue a joué un grand rôle pour la défense des acquis de la presse arabe et la presse tchadienne en général mais aussi pour la consolidation de la liberté de presse et de la démocratie dans notre pays. Elle joue également une fonction très prépondérante dans l’organisation des formations au profit des journalistes pour le renforcement de leurs capacités.



Le vice-président de la HAMA a invité les journalistes à aller chercher leur carte de la HAMA car c'est la seule carte qui peut prouver qu'ils sont journalistes.



La presse nationale en général et la presse d’expression en langue arabe en particulier sont appelées également à refonder leurs pratiques en vue d’aboutir à un journalisme à la hauteur de cet important rendez-vous qui est le dialogue inclusif. La presse arabophone doit se dépasser du statut de spectateur pour devenir un acteur du dialogue national inclusif, a exhorté le représentant de la HAMA.



“L’objectif n’est pas seulement d’assurer une saine couverture médiatique des débats, mais aussi et surtout apporter des propositions pertinentes susceptibles de déclencher une révolution dans notre profession“, a rappelé le vice-président de la HAMA.