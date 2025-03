Tchad : une délégation de l’ONG Aster Volontaire reçue par le ministre de la Santé publique

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a reçu hier lundi 10 mars 2025, une délégation de l’ONG Aster Volontaire, conduite par son directeur général chargé des affaires sociales.



Dans son mot de circonstance, le ministre a rappelé l’importance de cette coopération pour la modernisation du système de santé. Il a souligné la pertinence du partenariat entre cette organisation et le ministère de la Santé publique et de la Prévention.



Évoquant les défis auxquels est confronté le système de santé, il a donné des instructions aux techniciens de son département afin qu’ils collaborent étroitement avec l’équipe de cette ONG. L’objectif est d’améliorer la prise en charge des enfants souffrant de maladies cardiaques, de mettre en place des cliniques mobiles et de renforcer les capacités des agents de santé.



Il a exhorté les techniciens et les membres de la délégation à faire preuve d’abnégation pour explorer toutes les pistes permettant de renforcer cette coopération. De son côté, le directeur général chargé des affaires sociales de l’ONG, Jaleel Pa, a exprimé sa reconnaissance au ministre, ainsi qu’aux différents responsables pour leur accueil.



Par ailleurs, il a présenté une analyse de la situation sanitaire, prenant en compte les défis, les besoins et les perspectives, et a réaffirmé la disponibilité de son organisation à soutenir le système de santé afin de mieux répondre aux besoins de la population.