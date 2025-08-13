Tchad : une délégation des humanitaires des Nations-Unies reçue par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères

Le Tchad est confronté à des crises humanitaires diverses, qui se sont accentuées ces dernières années par le conflit au Soudan et ses plus de deux millions de réfugiés installés à l'est. Cette situation préoccupe les partenaires internationaux qui s'en imprègnent.



C'est dans ce cadre que la délégation du Bureau des Nations-Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA), a sollicité un entretien avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.



Reçue ce mercredi 13 août par le chef de la diplomatie tchadienne, l'équipe conduite par Mme Edem Wosomu, directrice des Opérations et du Plaidoyer inter-agences au niveau global/OCHA est venue porter à la haute attention du ministre d'État, les détails de sa présence au Tchad.



Cette délégation de haut niveau est en mission de travail, dont l'objectif est de fournir un soutien au gouvernement tchadien et à la Coordination Humanitaire des Nations-Unies en interagissant avec les différents acteurs sur la complémentarité des interventions.



Figurent également au programme, l'examen des implications régionales de la crise au Soudan, les rencontres avec quelques membres du gouvernement et les descentes dans les zones d'Abéché, de Farchana, d'Adré et d'Iriba.