Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une délégation des humanitaires des Nations-Unies reçue par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Août 2025



Tchad : une délégation des humanitaires des Nations-Unies reçue par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères
Le Tchad est confronté à des crises humanitaires diverses, qui se sont accentuées ces dernières années par le conflit au Soudan et ses plus de deux millions de réfugiés installés à l'est. Cette situation préoccupe les partenaires internationaux qui s'en imprègnent.

C'est dans ce cadre que la délégation du Bureau des Nations-Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA), a sollicité un entretien avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

Reçue ce mercredi 13 août par le chef de la diplomatie tchadienne, l'équipe conduite par Mme Edem Wosomu, directrice des Opérations et du Plaidoyer inter-agences au niveau global/OCHA est venue porter à la haute attention du ministre d'État, les détails de sa présence au Tchad.

Cette délégation de haut niveau est en mission de travail, dont l'objectif est de fournir un soutien au gouvernement tchadien et à la Coordination Humanitaire des Nations-Unies en interagissant avec les différents acteurs sur la complémentarité des interventions.

Figurent également au programme, l'examen des implications régionales de la crise au Soudan, les rencontres avec quelques membres du gouvernement et les descentes dans les zones d'Abéché, de Farchana, d'Adré et d'Iriba.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille

Tchad : passation de service à l’INJS entre le Dr Youssouf Mahamat Youssouf et Mbaïnaissem Teube Cyrille

Tchad : Sobkiba Sobdibe Liliane nommée Directrice générale de l'ANIE Tchad : Sobkiba Sobdibe Liliane nommée Directrice générale de l'ANIE 12/08/2025

Populaires

Tchad : nomination d'un Coordonnateur de la Cellule d'appui au Partenariat public-privé

12/08/2025

Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique

12/08/2025

​Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue (avocat)

12/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter