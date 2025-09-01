Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat

Un drame s’est produit le samedi 30 août 2025 dans la sous-préfecture de Dagour, département d’Aboudeïa, province du Salamat.



À 19 heures 24, une hyène, (probablement enragée), s’est introduite dans la concession de Mahamat Issakha, habitant du village Dagour, et a attaqué sa fille âgée de deux ans. La bête a mordu la tête de l’enfant, mais grâce à l’intervention courageuse de la mère, qui a réussi à tirer sa fille par les jambes, la fillette a pu être arrachée à la gueule de l’animal.



Alerté, le sous-préfet Abakar Hamid Idriss a immédiatement dépêché deux motos pour évacuer la victime vers l’hôpital d’Aboudeïa. L’enfant a été admise sans délai et a reçu un traitement antirabique, ainsi que des soins complémentaires.



Le sous-préfet s’est rendu personnellement à son chevet et a rassuré que son état de santé s’améliore progressivement. L’hyène a pris la fuite. Les autorités appellent à la vigilance dans la région.