TCHAD

Tchad : une mère de 13 enfants tuée par son mari à Béré Béré


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 27 Août 2025



Le chef-lieu du département de la Tandjilé Centre, s’est réveillé ce 26 août avec une terrible nouvelle. Kadeau Horine, mère de 13 enfants dont 5 filles, a été froidement assassinée par son mari, père de ses enfants.

Selon les témoignages recueillis, le drame trouve son origine dans une dispute familiale qui durait depuis plus d’une semaine. L’homme aurait vendu l’un de leurs cochons et dépensé tout l’argent, ce qui aurait provoqué la colère de sa femme. Depuis le vendredi précédent, il aurait commencé à la battre régulièrement.

Ce mardi, aux environs de 6h du matin, il s’est de nouveau acharné sur elle. Interpellé par ses enfants qui lui demandaient pourquoi il continuait à frapper leur mère, l’homme aurait saisi le cou de la victime, lui a tordu la nuque, puis l’aurait laissée inanimée avant de partir au champ.

Alertées, les autorités de la Tandjilé Centre se sont rendues sur place pour constater les faits. Elles ont calmé la tension, remis le corps aux parents et procédé à l’arrestation du présumé meurtrier, désormais détenu à Laï pour les besoins de l’enquête. Le corps de la victime a été transféré à la morgue de Laï.


