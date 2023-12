Tchad : une mission de la HAMA à Doba pour évaluer la couverture médiatique de la campagne référendaire

Cette mission fait suite aux décisions édictées et réactualisées par la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA) pour encadrer la campagne référendaire, mais aussi, et surtout, la charte des médias du Tchad en période électorale. L'objectif était d'évaluer comment les médias ont couvert la campagne référendaire, conformément aux textes régissant l'activité électorale.



Le chef de mission de la supervision, Ngarmagué Jean Pierre, qui est également rapporteur général adjoint de la HAMA, a visité les quatre stations de radio de la ville de Doba. Son message lors de ces visites était cohérent : féliciter les radios qui ont adopté un comportement éthique pendant la campagne référendaire tout en respectant les règles d'éthique et de déontologie du métier dans le traitement et la diffusion des messages des différents blocs en compétition pour cette campagne référendaire.



Le rapporteur général adjoint de la HAMA a souligné que la couverture médiatique de cette campagne référendaire est une obligation pour les médias du service public, mais facultative pour les médias privés. Cependant, il a tenu à encourager les radios des deux Logone qui se sont engagées à couvrir les activités référendaires dans le respect strict du code d'éthique et de déontologie jusqu'à présent.



De plus, Ngarmagué Jean Pierre a exhorté les radios des deux Logone à maintenir le cap pour les élections post-transition. Elles feront l'objet de différentes productions et de positionnements discursifs avec des idées percutantes et des pratiques qui pourraient influencer la profession.



Avant de visiter les radios implantées à Doba, le chef de mission de la supervision, Ngarmagué Jean Pierre, a rencontré le Gouverneur de la province du Logone Oriental, TOKE DADY. Lors de cette rencontre, il lui a expliqué en détail les missions assignées à son institution.



Il convient de noter que le rapporteur général adjoint de la HAMA était accompagné, lors de ce déplacement, du coordonnateur de la HAMA dans les deux Logone, Djimamdingam Bertin.