Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une mission de radiologie interventionnelle sur le terrain


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2025



Tchad : une mission de radiologie interventionnelle sur le terrain
Cette mission est composée de deux compatriotes tchadiens formés à Marseille en France, il s’agit de Mbaiaouré Barak Boukar et de Dr Banata Gang-Nyn Amandine. La première édition des journées de radiologie interventionnelle au Tchad a démarré lundi dernier et se poursuit jusqu’au 27 août 2025 au centre hospitalier universitaire la référence nationale de N'Djamena.

Cette initiative est le fruit du partenariat entre la fondation Fairembo basée à Marseille, la fédération française de radiologie interventionnelle, le service de de radiologie du CHU, la Timone de Marseille, la société tchadienne de radiologie et d’imagerie et le CHU la référence nationale de Ndjamena.

Cette mission vise à introduire et vulgariser la radiologie interventionnelle au Tchad, soigner différemment sans recourir à une chirurgie lourde, renforcer les compétences des équipes, et offrir des nouvelles perspectives de prise en charge des patients.

Dr Mbaiouré Barak Boukar médecin radiologue interventionnel a relevé que c’est la toute première mission de radiologie interventionnelle au Tchad. Pour lui, grâce à l’imagerie médicale, il sera possible d’accéder à des techniques de diagnostic et de traitement mini-invasives qui transforment la médecine moderne et améliorent la qualité de vie des patients.

Les travaux seront ponctués par des ateliers pratiques, des démonstrations et des échanges scientifiques.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2025

Tchad : L'ONG House of Africa lance un atelier sur la conception numérique pour les jeunes à Abéché

Tchad : L'ONG House of Africa lance un atelier sur la conception numérique pour les jeunes à Abéché

Tchad : nominations dans 5 Académies de l'Éducation nationale Tchad : nominations dans 5 Académies de l'Éducation nationale 25/08/2025

Populaires

Tchad : Plus de 6,5 milliards de FCFA de fonds publics détournés dans le Ouaddaï

25/08/2025

Tchad : de nouveaux responsables nommés à la tête de la Brigade de contrôle des activités minières

25/08/2025

Tchad : La Police nationale participe à une action de reboisement pour la santé et le climat

25/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter