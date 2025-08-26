Tchad : une mission de radiologie interventionnelle sur le terrain

Cette mission est composée de deux compatriotes tchadiens formés à Marseille en France, il s’agit de Mbaiaouré Barak Boukar et de Dr Banata Gang-Nyn Amandine. La première édition des journées de radiologie interventionnelle au Tchad a démarré lundi dernier et se poursuit jusqu’au 27 août 2025 au centre hospitalier universitaire la référence nationale de N'Djamena.



Cette initiative est le fruit du partenariat entre la fondation Fairembo basée à Marseille, la fédération française de radiologie interventionnelle, le service de de radiologie du CHU, la Timone de Marseille, la société tchadienne de radiologie et d’imagerie et le CHU la référence nationale de Ndjamena.



Cette mission vise à introduire et vulgariser la radiologie interventionnelle au Tchad, soigner différemment sans recourir à une chirurgie lourde, renforcer les compétences des équipes, et offrir des nouvelles perspectives de prise en charge des patients.



Dr Mbaiouré Barak Boukar médecin radiologue interventionnel a relevé que c’est la toute première mission de radiologie interventionnelle au Tchad. Pour lui, grâce à l’imagerie médicale, il sera possible d’accéder à des techniques de diagnostic et de traitement mini-invasives qui transforment la médecine moderne et améliorent la qualité de vie des patients.



Les travaux seront ponctués par des ateliers pratiques, des démonstrations et des échanges scientifiques.