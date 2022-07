Tchad : une mission du parti UNDR auprès de ses militants au Lac

Une mission de l'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), conduite par le président de comité de soutien du Lac et Kamem, Oumar Ben Malloum, séjourne à Bol, chef-lieu de la province du Lac.



Objectif : sensibiliser et expliquer aux militants l'engagement de l'UNDR aux côtés du Conseil militaire de transition (CMT).



La mission a eu une séance de travail avec les militantes et militants de l’UNDR du Lac. Elle a expliqué l'engagement de l'UNDR aux côtés du CMT. Le chef de mission a justifié ce choix pour l'intérêt national.



Le président de bureau provincial de l'UNDR du Lac, Mahamat Souleymane, s'est réjoui de l'arrivée de la délégation dans la province.



Les membres de la mission se sont relayés pour expliquer les raisons qui ont conduit le parti à prendre part au processus de transition, au lendemain du décès brusque du président Idriss Deby Itno.



“En prenant cette responsabilité, l'UNDR a voulu participer au sauvetage du pays. C'est donc dans la sincérité que l'UNDR contribue modestement soit-il à la réussite de cette période particulière qu'on appelle transition", a martelé le chef de mission, Oumar Ben malloum.



Avant Bol, la mission s'est rendue à Kangalam et Ngouri où elle a délivré le même message.