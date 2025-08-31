Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une révision technique de la Constitution s’impose pour corriger ses insuffisances (Assemblée nationale)


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Septembre 2025


Deux ans après l’adoption de la Constitution du 29 décembre 2023, les autorités tchadiennes reconnaissent la nécessité d’une révision technique du texte fondamental. C’est ce qu’a souligné le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, dans son discours d’ouverture de la deuxième session ordinaire de 2025.


Tchad : une révision technique de la Constitution s’impose pour corriger ses insuffisances (Assemblée nationale)



La pratique institutionnelle a révélé plusieurs limites : difficultés d’interprétation, incohérences juridiques, lenteurs procédurales et zones d’insécurité juridique. Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, des députés ainsi que des acteurs de la société civile ont tous pointé du doigt ces fragilités. De plus, plus de 100 partis politiques ont formellement demandé la modification de l’article 77 (incompatibilité des fonctions du Président de la République avec tout autre mandat électif, emploi public ou activité professionnelle et lucrative), jugé problématique.



La fin des dispositions transitoires

Certaines dispositions de la Constitution avaient été introduites pour accompagner la période de transition. Elles ont désormais rempli leur rôle et n’ont plus vocation à figurer dans la Loi fondamentale. Leur maintien crée un flou juridique et alourdit inutilement le fonctionnement des institutions.



Une révision technique et non politique

Ali Kolotou Tchaïmi a insisté sur le caractère strictement technique de cette révision. Elle vise à corriger les insuffisances constatées et à harmoniser les instruments juridiques, sans remettre en cause les fondements de la République. Le président de l’Assemblée a rappelé que cette initiative émane du Parlement, en vertu de l’article 279 de la Constitution, et sera conduite dans le respect total des procédures.



Cette réforme est présentée comme une étape nécessaire pour renforcer l’efficacité de l’action publique et consolider l’État de droit.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje 01/09/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

Tchad : Sensibilisation contre le choléra dans le Ouaddaï

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter