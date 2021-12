Tchad : une "situation lamentable" des retraités, déplore le vice-président du CMT

Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Djimadoum Tiraïna, a reconnu ce 16 décembre que les retraités, "anciens serviteurs de l'État", vivent une "situation lamentable" et "continuent de broyer du noir" malgré les "énormes efforts consentis par l'État en leur faveur".



Il s'est exprimé au cours d'une rencontre de lancement des travaux du comité de pilotage de la réforme des structures de prévoyance.



Les membres du comité vont mener une réflexion afin de produire un "document de qualité" pour "résoudre dans un délai raisonnable" la situation des retraités, en s'inspirant notamment des meilleurs pratiques internationales.



Créée en 1993, la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT) peine à remplir ses obligations vis-à-vis des retraités, déplore le général Djimadoum Tiraïna. Il précise que le CMT juge indispensable d'assainir toutes les structures de prévoyance sociale des retraités civils et militaires, y compris l'Office national conventionné des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office tchadien des anciens combattants et victimes de guerre.