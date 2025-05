Tchad : urgence humanitaire à Birak et Guereda, l'IRC intervient pour sauver des vies dans un contexte de crise prolongée

Outre le renforcement de ses interventions d'urgence, l'IRC a intensifié ses programmes de santé et de protection au Tchad. Quatre cliniques mobiles ont été mises en places dans des sites de transition tels que Borota et Adre. Ces cliniques fournissent des services essentiels, notamment des soins de santé primaires, des services de nutrition, de santé mentale et de soutien psychosocial, des services de santé sexuelle et reproductive et des programmes de protection. D'autres programmes comprennent la fourniture d'eau potable et d'installations sanitaires, ainsi que la promotion de pratiques hygiéniques, afin de prévenir la propagation des maladies et de promouvoir le bien-être général des réfugiés.