Tchad : vaccination du bétail contre les maladies épidémiologiques au Borkou

Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigi, a lancé officiellement ce matin au marché à bétail de Koukourou, la journée de vaccination contre les maladies épidémiologiques des bovins, camelins, caprins et ovins.



Cette campagne de vaccination permet d'éradiquer la péripneumonie contagieuse des bovins (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR).



Le délégué provincial de l'élevage du Borkou, Dr. Al Bachar Hamit, a fait comprendre à l'assistance que cette campagne de vaccination concerne également les espèces camelines contre la pasteurelose et tout autres espèces confondues, notamment les volailles contre la maladie de New Castel. Cependant, la vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR) sera effectuée ultérieurement.



Dr Al Bachar Hamit a demandé l'appui des autorités traditionnelles, religieuses, des ONG et des organisations professionnelles de l'élevage afin de sensibiliser les éleveurs sur la vaccination.



Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigi a expliqué de long en large aux éleveurs l'importance de cette campagne de vaccination. Il a invité tout le monde à la sensibilisation et à la mobilisation sociale afin que toutes les espèces de Faya et du périphérique soient atteintes.



Le secrétaire général de la province a réitéré son appel à l'endroit des autorités traditionnelles, civiles et militaires locales qui ont honoré cette campagne de vaccination en sensibilisant la population pour que l'effort consenti par les plus hautes autorités soit concrétisé.



Cette campagne de vaccination durera 45 jours.