Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

À N’Djamena, capitale du Tchad, le pain fait partie des aliments les plus consommés quotidiennement par la population. Pourtant, sa commercialisation se fait bien souvent dans des conditions d’hygiène préoccupantes : étalé à l’air libre, exposé à la poussière et aux microbes, sans aucune couverture protectrice.



Dans plusieurs quartiers de la ville, il est difficile de parcourir 500 mètres sans croiser des vendeurs de pain installés au bord des routes. Au marché de Diguel, de petits commerçants dressent des tables ou des caisses ouvertes, remplies de pains laissés à découvert.



Ces aliments se retrouvent ainsi en contact permanent avec la poussière, les gaz d’échappement et diverses sources de contamination. La situation est d’autant plus inquiétante que la route jouxtant le marché est très fréquentée. Chaque soir, des milliers de personnes l’empruntent en rentrant du travail, provoquant un soulèvement de poussière. Les mouches, attirées par les aliments, aggravent encore le risque de transmission microbienne.



« Les pains que nous consommons sont vendus dans de mauvaises conditions. Nous craignons pour notre santé à cause des microbes qui s’y déposent », déplore Abdallah Idriss, un habitant de Diguel Centre.



Cette pratique représente un véritable danger sanitaire, surtout dans un contexte marqué par la résurgence du choléra signalée par le ministère de la Santé publique dans l’est du pays, notamment dans la province du Ouaddaï, où l’on déplore déjà plus de 60 décès et de nombreux cas d’infection.



Face à ce constat alarmant, il devient urgent que les autorités communales et les responsables chargés de l’hygiène alimentaire prennent leurs responsabilités. Des mesures simples, telles que l’obligation de couvrir les pains ou de les conditionner dans des sachets plastiques propres, pourraient considérablement réduire les risques.



Comme le rappelle l’adage : « Prévenir vaut mieux que guérir ». Protéger le pain contre la poussière et les microbes, c’est protéger la santé de la population.