Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 1 Septembre 2025



Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire
À N’Djamena, capitale du Tchad, le pain fait partie des aliments les plus consommés quotidiennement par la population. Pourtant, sa commercialisation se fait bien souvent dans des conditions d’hygiène préoccupantes : étalé à l’air libre, exposé à la poussière et aux microbes, sans aucune couverture protectrice.

Dans plusieurs quartiers de la ville, il est difficile de parcourir 500 mètres sans croiser des vendeurs de pain installés au bord des routes. Au marché de Diguel, de petits commerçants dressent des tables ou des caisses ouvertes, remplies de pains laissés à découvert.

Ces aliments se retrouvent ainsi en contact permanent avec la poussière, les gaz d’échappement et diverses sources de contamination. La situation est d’autant plus inquiétante que la route jouxtant le marché est très fréquentée. Chaque soir, des milliers de personnes l’empruntent en rentrant du travail, provoquant un soulèvement de poussière. Les mouches, attirées par les aliments, aggravent encore le risque de transmission microbienne.

« Les pains que nous consommons sont vendus dans de mauvaises conditions. Nous craignons pour notre santé à cause des microbes qui s’y déposent », déplore Abdallah Idriss, un habitant de Diguel Centre.

Cette pratique représente un véritable danger sanitaire, surtout dans un contexte marqué par la résurgence du choléra signalée par le ministère de la Santé publique dans l’est du pays, notamment dans la province du Ouaddaï, où l’on déplore déjà plus de 60 décès et de nombreux cas d’infection.

Face à ce constat alarmant, il devient urgent que les autorités communales et les responsables chargés de l’hygiène alimentaire prennent leurs responsabilités. Des mesures simples, telles que l’obligation de couvrir les pains ou de les conditionner dans des sachets plastiques propres, pourraient considérablement réduire les risques.

Comme le rappelle l’adage : « Prévenir vaut mieux que guérir ». Protéger le pain contre la poussière et les microbes, c’est protéger la santé de la population.



Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Septembre 2025 - 09:25 Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje

Lundi 1 Septembre 2025 - 08:59 Tchad : Sensibilisation contre le choléra dans le Ouaddaï

Dimanche 31 Août 2025 - 19:00 Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

Tchad : La Croix-Rouge intensifie sa lutte contre le choléra à Goz-Beïda

Tchad : La Croix-Rouge intensifie sa lutte contre le choléra à Goz-Beïda

انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا انطلاق مبادرة "سبت التضامن" لمساندة الفئات الضعيفة في نجامينا 31/08/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter