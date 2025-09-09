Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : vers une digitalisation des services du ministère des Transports


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2025



Tchad : vers une digitalisation des services du ministère des Transports
La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a présidé, ce mardi 9 septembre 2025, une importante réunion de travail consacrée à la digitalisation des services administratifs à caractère financier relevant de son département.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’administration publique prônée par les plus hautes autorités de la République. Il illustre la volonté résolue de la ministre de placer l’usager au cœur de l’action publique, en garantissant des services plus accessibles, transparents et performants.

L’objectif affiché est de mettre en place un système numérique intégré et centralisé, regroupant en un point unique l’ensemble des prestations offertes par le ministère. Cela concerne notamment : la délivrance des cartes grises, les permis de conduire, les fiches techniques, les licences et agréments de transport, ainsi que la Lettre de Voiture Obligatoire (LVO), entre autres documents essentiels.

La ministre a insisté sur le caractère stratégique de ce chantier, véritable levier pour renforcer la transparence, l’efficacité et la traçabilité des opérations au sein de son département. Elle a, à cet effet, exhorté ses collaborateurs à proposer des mécanismes de financement innovants et à élaborer un plan d’action opérationnel permettant une mise en œuvre rapide et efficace.



