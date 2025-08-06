Tchad : visite du délégué général du gouvernement à la pisciculture de Mao

La pisciculture située dans la zone de Ouadis-Moto, à l’ouest de Mao, a reçu ce mercredi la visite du délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, accompagné de ses proches collaborateurs.



La délégation a été accueillie et guidée par le promoteur de cette initiative, Warou Abadji Alifa, également secrétaire de séance du conseil provincial du Kanem, qui leur a présenté les installations et les activités liées à l’élevage de poissons.



Sur place, le délégué général du gouvernement et sa suite ont salué l’engagement de Warou Abadji Alifa, exprimant leurs encouragements pour cette entreprise locale qui contribue au développement économique et à la sécurité alimentaire dans la région. En plus de la pisciculture, Warou Abadji Alifa pratique également la culture maraîchère.



Son jardin abrite une grande variété d’arbres fruitiers, notamment des manguiers, papayers, goyaviers, citronniers, mandariniers, ainsi que plusieurs autres espèces, illustrant son engagement en faveur de l’agriculture durable et de la diversification des sources de revenus.