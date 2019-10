Tchad : visite du secrétaire général du PLD au siège d’Alwihda

Le secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD), Mahamat Ahmat Alhabo, a visité mercredi 23 octobre 2019, le siège du journal Alwihdainfo.com, situé au quartier N’Djari, dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.



Il a été accueilli par le directeur général d’Alwihda, Djamil Ahmat, le directeur de publication du journal en ligne Alwihdainfo.com, Djimet Wiche et d’autres membres de la rédaction.



Cette visite du secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmat Alhabo, vise à s’imprégner de la manière dont les reporters travaillent pour rendre le site plus vivant avec des contenus riches et variés.



Lors de son échange avec les responsables du journal Alwihda Info, le secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmat Alhabo s’est dit très impressionné par le travail abattu malgré les conditions et les moyens. Il a exprimé toute sa satisfaction pour le “professionnalisme” et le “travail impeccable”.



Il a prodigué plusieurs conseils à l’équipe en vue d’envisager une stratégie de développement et d’expansion à long terme, notamment sur différents supports.



« Je constate que le journal Alwihda Info n'est pas seulement l'équipe de N’Djamena, mais qu’il a des représentants, des correspondants un peu partout dans le pays. C'est déjà quelque chose d’exceptionnel », dit-il.