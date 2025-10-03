Tchad : vivre avec moins de 2000 francs par jour, le quotidien d’une survie silencieuse

Dans un contexte marqué par la flambée des prix et la précarité croissante, de nombreuses familles au Tchad survivent avec moins de 2000 francs CFA par jour. Derrière ce chiffre se cachent des histoires de débrouillardise, de sacrifices, mais aussi d’espoir.



Un repas, souvent au prix d’un sacrifice

À N’Djamena, dans le quartier Walia, Mariam, mère de quatre enfants, raconte son quotidien : « Avec 2000 francs, je dois acheter du mil, un peu d’huile et du charbon. Mais certains jours, ce n’est pas suffisant. On mange une seule fois dans la journée, souvent le soir. » Jongler entre les prix du marché et les besoins des enfants est devenu pour elle un véritable casse-tête. « Les enfants réclament parfois de la viande, mais je leur dis d’attendre. Ce n’est pas facile pour une maman. »



Les petits métiers : un souffle fragile

Abakar, 27 ans, vit de petits boulots dans le transport : « Je peux gagner 1500 à 2000 francs par jour quand j’ai de la chance. Mais ce n’est pas régulier. Si je garde 500 pour manger, le reste part pour le carburant ou les réparations de la moto. »

Il explique qu’il doit parfois s’endetter pour tenir la semaine : « Quand tu as une famille derrière toi, 2000 francs, c’est comme une goutte d’eau dans le désert. »



Entre choix douloureux et espoir

Pour beaucoup, vivre avec si peu impose des dilemmes permanents : payer l’école des enfants ou acheter des médicaments ? Acheter du savon ou garder l’argent pour le repas du soir ?



Fatimé, vendeuse de beignets, confie : « Moi-même, je ne mange pas toujours. Je préfère garder pour mes enfants. Mais je garde espoir : peut-être qu’avec le commerce, je vais m’en sortir. »



Un problème collectif

Les économistes estiment qu’un adulte a besoin d’au moins 1000 francs CFA par repas pour garantir une alimentation équilibrée. Mais pour des millions de familles, cette somme représente le budget de toute une journée.



Au-delà des foyers, la situation soulève des questions structurelles : pauvreté persistante, chômage massif et coût de la vie de plus en plus élevé dans les villes tchadiennes.



Vivre avec moins de 2000 francs CFA par jour, c’est vivre avec la peur du lendemain, l’incertitude d’un repas, ou le sacrifice d’un besoin essentiel. Mais c’est aussi porter, souvent en silence, une incroyable force de résilience partagée par des familles entières.