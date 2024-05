Tchad : voici les résultats provisoires de la présidentielle du 6 mai 2024

L’Agence nationale de gestion des élections (ANGE) a dévoilé ce 9 mai 2024 les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 6 mai 2024, quelques heures après l’ouverture officielle des procès-verbaux par le Conseil constitutionnel.



Voici la liste des résultats par province pour les principaux candidats :

Ouaddaï : 79.18% pour MIDI ; 13% pour Pahimi Padacke et 4.15% pour Masra Succes



N’Djamena : 52.61% pour MIDI ; 27,98% pour Pahimi Padacke Albert et 16.19% pour Masra Succes



Logone Oriental : 10,77% pour MIDI et 85.06% pour Masra Succes



Logone Occidental : 10.55% pour MIDI et 86.53% pour Masra Succes



Mayo Kebbi Ouest : 54.88% pour MIDI ; 0.97% pour Masra Succes



Mayo Kebbi Est : 52,40% pour MIDI ; 2.72% pour Masra Succes



Moyen-Chari : 48.75% pour MIDI ; 22.89% pour Masra Succes Kanem : 83.47% pour MIDI ; 4.23% pour Masra Succes



Lac : 81.41% pour MIDI ; 4.30% pour Masra Succes



Mandoul : 42,44% pour MIDI ; 35.15% pour Masra Succes



Bahr El Gazel : 83% pour MIDI ; 4.37% pour Masra Succes Batha : 81.10% pour MIDI ; 3.83% pour Masra Succes



Ennedi Ouest : 88.20% pour MIDI ; 0,81% pour Masra Succes



Guera : 78.10% pour MIDI ; 5,83% pour Masra Succes



Hadjer Lamis : 80,13 pour MIDI ; 3,39% pour Masra Succes Borkou : 82,47% pour MIDI ; 2.5% pour Masra Succes



Chari-Baguirmi : 73,5% pour MIDI ; 8,59% pour Masra Succes



Ennedi-Est : 92,07% pour MIDI ; 0,61% pour Masra Succes



Salamat : 80.73% pour MIDI et 3.59% pour Masra Succes



Sila : 84.49% pour MIDI ; 3.12% pour Masra Succes



Tandjilé : 45.20% pour MIDI ; 9.19% pour Pahimi Padacke et 28.5% pour Masra Succes.



Tibesti : 86.56% pour MIDI et 2.88% pour Masra Succes



Wadi Fira : 77.94% pour MIDI et 2.73% pour Masra Succe