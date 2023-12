Tentative de coup d’Etat en Sierra Leone : La nation rend hommage aux 18 soldats tués

Le Président Julius Maada Bio de la Sierra Leone s’est joint mercredi aux sympathisants pour rendre ses derniers hommages « aux héros tombés de la tentative de coup d'État manquée du 26 novembre 2023 », a indiqué le Chef de l’Etat de la Sierra Leone ce mercredi 6 décembre 2023.



« Les 18 officiers se tenaient fermes face à la trahison » malheureusement, « ils ont payé le sacrifice ultime en se tenant sans crainte contre les forces de l'anarchie et de la tyrannie qui menaçaient d'engloutir » le pays, a souligné le Président.



« Chacun d'eux s'est engagé à défendre notre Constitution et notre nation. Leur dévouement inébranlable à leur devoir, leur loyauté envers notre pays et leur courage ferme face au danger seront éternellement gravés dans nos cœurs. Ils n'étaient pas seulement nos officiers militaires et de la police. Ils étaient les gardiens de notre paix, les défenseurs de notre démocratie, les protecteurs de notre liberté, et les incarnations de notre esprit inébranlable », a déployé le Chef de l’Etat.



« Leur courage, leur dévouement et leur désintéressement seront pour toujours inscrits dans les annales de notre histoire. Notre nation déplore, nos cœurs saignent, nos souvenirs s'accrochent à ces héros. Nous ne les oublierons pas, nous ne pouvons pas les oublier », a-t-il rendu hommage.



« Tous ceux qui ont une part dans l'acte lâche du 26 novembre qui a conduit à la mort de nos courageux compatriotes ne échapperont pas au poids total de la loi », a-t-il promis.