Terrorisme : « il faut mutualiser les forces des pays impliqués dans la lutte » (Oumar Ibni Daoud)

Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et des Tchadiens de l’étranger, Oumar Ibni Daoud représente le Tchad lors de cette rencontre ministérielle qui met l’accent sur les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain, notamment dans le contexte des tensions sécuritaires et conflits ethniques dans certaines régions en Afrique, plus particulièrement au Sahel et en Libye.



Dans une interview accordée à Alwihda Info, le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et des Tchadiens de l’étranger, indique que les pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme doivent mutualiser leur force pour lutter contre le terrorisme. Selon lui, la coopération bilatérale entre le Tchad et le Maroc est excellente.



Quel peut être l’apport du Tchad lors de cette réunion mondiale de lutte contre le Daech ?

Le Tchad est un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme, comme à l’accoutumée. Etant donné que cette coalition internationale contre le Daech prend de l’ampleur en Afrique de l’Ouest, nous pensons que nous allons mutualiser nos forces pour que nous puissions ensemble lutter contre ce mal qui endeuille plusieurs familles. Cette invitation du Tchad à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre le terrorisme montre que les relations qu’entretiennent le Tchad et le Maroc sont excellentes.



Au-delà des relations bilatérales, quelle est la nature de la coopération qu’entretiennent le Tchad et le Maroc dans la lutte contre le terrorisme ?

La coopération entre le Tchad et le Maroc est excellente. Nous entretenons toujours de bonnes relations traditionnelles avec le Maroc qui nous ont permis d’établir deux ambassades dans nos deux pays respectifs. La volonté du Tchad est de renforcer cette amitié avec le Maroc. Nous remercions le Maroc de nous convier à cette réunion très importante pour le Tchad, afin de parler des sujets liés à la lutte contre le terrorisme.



Comment expliquez-vous que la Coalition mondiale contre le Daech se tient pour la première fois en Afrique depuis sa création en 2014 ?

C’est un problème de volonté politique des États. Il est également lié à cette nouvelle évolution parce que Daech a décidé de quitter la Syrie et l’Irak, pour faire son nid en Afrique. Il est tout à fait opportun que cette réunion mondiale contre Daech se tienne en Afrique pour mieux cibler les zones de l’emprise des terroristes.