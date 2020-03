Togo : 4 nouveaux cas confirmés au Coronavirus et 3 personnes guéries

Lomé - Le Togo a enregistré ce lundi 30 mars 2020, 4 nouveaux cas confirmés de Coronavirus ce qui porte à 34 le nombre total de cas confirmés.



Pour les nouveaux cas, il s’agit d’un togolais de 30 ans résidant à Agoè, d’un tchadien de 41 ans résidant à Lomé et qui est rentré du Tchad le 19 mars, d’un sénégalais de 28 ans résidant à Lomé et qui est revenu de Dubaï le 23 mars. Le dernier cas est une dame de 60 ans, résidant à Mango qui a séjourné récemment à Lomé et à Accra avant de regagner son domicile à Mango où elle sera contrôlée positif le 27 mars.



Toutefois, la bonne nouvelle est la guérison de 3 patients, qui portent à 10 le total de personnes guéries au Togo. Vendredi dernier, le pays a malheureusement déploré son premier cas de décès dû au Covid-19, il s’agit du Directeur de publication du journal Chronique de la Semaine, Dominique ALIZOU.



Le gouvernement qui a dans un communiqué, présenté ses sincères condoléances à la famille éplorée et aux professionnels des médias, a cependant regretté la publication sur les réseaux sociaux, d’images choquante du malade agonisant et annoncé des poursuites pénales à l’encontre des auteurs.



Ainsi de façon global à ce jour, le Togo compte 34 cas total de malades déclarés positifs au Coronavirus dont 23 sont sous traitement au CHR-Lomé-commune, 10 sont guéris et 1 décédé. Notons que 05 centres de santé, répartis dans 05 districts sanitaires de Lomé ont été habilités par l’Institut National d’Hygiène pour effectuer les tests au Covid-19. Il s’agit du Centre de Santé de Lomé (Quartier des Etoiles), de Kodjoviakopé et des Centres médico-sociaux (CMS) de Cacaveli, Adakpamé et Amoutivé.