Togo : L’Etat a payé entièrement les arriérés de la dette commerciale du secteur privée

Lomé - C’est l’une des principales informations communiquées par le Directeur Général du Trésor, Ekpao EDJABO lors de la conférence annuelle des services du Trésor qui s’est tenue en fin de semaine dernière à Lomé.



La réunion, la première du genre, visait à favoriser une harmonisation des points de vue, faciliter l'intégration des services et assurer une cohésion entre les agents, le Trésor public et ses partenaires.



Selon le patron du Trésor, « Le processus d’assainissement des finances publiques engagé par le Gouvernement depuis quelques années s’est traduit au Trésor public par l’assainissement des comptes de la balance générale et la production régulière des comptes de gestion par tous les comptables assujettis ».



Ainsi, sur le plan de recouvrement des recettes du budget de l’Etat, « 107 régies de recettes ont été créées dans les Ministères et Institutions pour faciliter la collecte des recettes de services », a-t-il rappelé.



« Sur le plan des dépenses, les arriérés de la dette commerciale privée ont été entièrement apurés ». Un apurement qui a eu « un impact significatif sur le niveau d’endettement dont le taux est passé 81,1% en 2016 à 68,7% à fin novembre 2019, faisant du Togo le seul pays de l’UEMOA à respecter tous les critères de convergence ».



D’autres satisfactions sont également à relever, comme le recensement des biens meubles et immeubles dans le cadre de la gestion du Patrimoine de l’Etat, « ceci dans l’optique d’aller vers la comptabilité patrimoniale et en droits constatés », a souligné Ekpao EDJABO.