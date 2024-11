Togo - La Gouvernance Économique de Faure Gnassingbé : Attraction des Investisseurs Étrangers

Dans ce cadre, le président Gnassingbé a reçu Dr Paul Kammogne Fokam, Président du Conseil d’Administration d'Afriland First Group, le 1er novembre 2024. Cette rencontre vise à explorer de nouvelles opportunités d'investissement et à renforcer les partenariats économiques, ce qui pourrait contribuer à la croissance et au développement du Togo.





L'engagement du gouvernement togolais sous la direction de Faure Gnassingbé à favoriser un environnement propice aux affaires est essentiel pour attirer les investissements nécessaires au développement économique du pays. La collaboration avec des acteurs majeurs comme Afriland First Group pourrait jouer un rôle clé dans l'atteinte de cet objectif.