Togo : Le gouvernement alloue 500 millions de FCFA aux zones d’aménagement de production bovine

L’information a été rendue publique, au terme du dernier conseil des ministres, tenu le 10 février 2021 à Pya dans la préfecture de la Kozah : le secteur agricole va bénéficier au titre de la campagne agricole en cours (2021-2022), d’un coup de pouce de 500 millions de FCFA dédiés au développement des Zones d’aménagement de production bovine (ZAPB).



Assuré par le Projet d’Appui aux Personnes Vulnérables (PAPV), le financement servira à aménager 10 premiers sites identifiés comme zones pilotes pour l’implémentation de ce projet. Ces sites, souligne le communiqué du conseil, sont localisés dans les préfectures de Zio, les Lacs, le Haho, l’Ogou, Anié, Blitta, Tchamba, Bassar, la Kozah et l’Oti.



Avec ce nouveau dispositif, les autorités togolaises annoncent également l’aménagement de 80 sites de 100 hectares, chacun dans les 5 régions économiques, afin d’envisager une campagne agricole 2021-2022 performante. Le Togo ambitionne de faire de l’agriculture, un levier important de son développement à en croire les pouvoirs publics. Cela dit, le gouvernement a alloué 66 milliards de FCFA à l’agriculture (au titre du budget 2021), soit 8,4% des ressources globales consacrées aux ministères et institutions.



Il faut rappeler que les ZAPB sont un système d’exploitation bovine dans un domaine bien circonscrit regroupant des pools de troupeaux bovins d’une localité donnée, disposant d’atouts naturels et d’infrastructures sociales de base (école, dispensaire, cabinet vétérinaire, et autres).