Togo : Les championnats nationaux de football reprennent le 20 mars prochain

Les stades de football du Togo vont retrouver très bientôt leurs animations habituelles. En effet, après plusieurs mois d’arrêt pour cause de Covid-19, les compétitions de football vont pouvoir reprendre, comme l’a indiqué une note de la Fédération togolaise de football (FTF) publiée le 18 janvier dernier à Lomé.



Dans la note adressée aux présidents des clubs et au public sportif, la FTF annonce la reprise des championnats de la première division (D1) et celui de la deuxième division (D2), à partir du 20 mars 2021. Le chronogramme dévoilé par la FTF pour le compte de la nouvelle saison des championnats nationaux se présente comme suit. L’ouverture de la saison 2020-2021 et le début des engagements des clubs de première et de deuxième division, se fera le 18 janvier prochain.



La première période des enregistrements débutera le 15 février 2021 et sera suivie le 20 mars 2021 par le début officiel des championnats de première et de deuxièmes divisions. Le 2 avril 2021, ce sera la fin de la première période des enregistrements pour la DI et la D2. Cette annonce de la FTF intervient quelques jours après le feu-vert donné par la ministre des Sports et des Loisirs, relatif à la reprise progressive des activités sportives. « Après une évaluation satisfaisante du respect du protocole sanitaire, une reprise progressive des activités sportives est possible », a indiqué la ministre. Des dispositions sont prises par le gouvernement, avec l’accord du conseil scientifique, pour faciliter cette reprise.



Entre autres, l’organisation des entraînements et des compétitions professionnelles à huis clos, l’installation de référents Covid-19 dans chaque structure sportive et la mise en place d’un comité sanitaire, l’obligation de test de dépistage 48 à 72 heures avant chaque compétition, la désinfection des matériels sportifs, la mise en place d’un système d’enregistrement destiné à faciliter les traçages, le port obligatoire de masque ou encore l’interdiction de vente de boissons ou de la nourriture dans les arènes sportives. Il faut rappeler que la saison 2019-2020 de football avait dû être définitivement arrêtée après 20 journées et a vu le sacre de l’Asko Kara en D1.