AFRIQUE Togo : Les fidèles chrétiens rendent grâce à Dieu pour 2020

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Décembre 2020

C’était le dimanche 13 décembre à Lomé, à l’occasion de la 8ème édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu (JNRD).

Les fidèles de toutes les dénominations chrétiennes des régions des Plateaux et Maritime, ainsi que du grand Lomé, ont loué et prié le Tout-puissant pour tous ses bienfaits en faveur du peuple togolais, durant l’année 2020. C’était le dimanche 13 décembre à Lomé, lors de la 8ème édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu (JNRD). Cette rencontre spirituelle a été organisée par le Groupe d’évangélisation et de musique chrétienne « Salut et Joie », en collaboration avec des Eglises, ministères et le Conseil chrétien du Togo, sous le thème « L’Eternel veille sur le Togo » (Psaumes 91 : 10).



La manifestation qui se déroule souvent au stade de Kégué en présence du chef de l’Etat, s’est malheureusement tenue cette année en mini forma à la salle Fazao de l’hôtel du 2 Février à Lomé, à cause du Covid-19. Elle a connu la participation des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles. Cette édition de la JNRD a été l’occasion pour ces fidèles chrétiens de bénir le nom du Seigneur et de lui exprimer leur gratitude pour ses merveilles, bienfaits, bénédictions, victoires et la protection qu’il a accordée au pays en cette année qui s’achève. C’était aussi l’opportunité pour le peuple de Dieu du Togo de confier au créateur de l’univers, l’année 2021 et implorer sa miséricorde pour qu’il continue de veiller sur le pays en cette crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.



La JNRD de cette année a été essentiellement marquée par des prières d’intersection, des prédications, des actions de grâces et de louanges en faveur du Togo. Les fidèles du Christ ont célébré et magnifié la gloire et la grandeur de Dieu à travers des chants et danses en l’honneur du Tout puissant. Ils ont aussi prié pour les dirigeants du pays et le peuple togolais. Le président national du Corps de Christ au Togo et président national des Eglises des Assemblées de Dieu du Togo, pasteur Mitré Djakouti et d’autres pasteurs, ont prié pour la paix au Togo, la paix dans les foyers et dans toutes les familles dans le pays. Ils ont prié pour les différentes ethnies et couches sociales du pays pour un vivre ensemble et que la paix règne partout au Togo.

Le pasteur Mitré Djakouti a aussi prié Dieu pour les gouvernants et les gouvernés, afin que les dirigeants deviennent des instruments de paix, pour que là où est la haine, qu’ils mettent l’amour, là où est l’offense, qu’ils mettent le pardon et là où est la discorde, qu’ils mettent l’union et la paix.



Quant au secrétaire général du groupe « Salut et Joie » et du comité d’organisation, Stéphane Temedekou, c’est une joie totale de voir aboutir cette 8ème édition de la JNRD. « Dieu, non seulement nous prête vie, mais aussi, nous accorde sa grâce qui nous délivre de beaucoup de situations et particulièrement dans cette situation de pandémie du Covid-19. L’Eternel a fait grâce au Togo parce que ce qui se passe ailleurs n’est pas arrivé chez nous et nous lui avons dit merci pour cela », a-t-il relevé.





