Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Économie et Finance

Togo : Toyota Tsusho Corporation s'installe au Port de Lomé


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


L'entreprise japonaise Toyota Tsusho Corporation a annoncé son intention de s'installer au Port de Lomé à partir du mois d'octobre 2025. Cette décision a été confirmée au président togolais Faure Essozimna Gnassingbé par le PDG d'Ichiro Kashitani, lors d'une réunion à Yokohama.


Togo : Toyota Tsusho Corporation s'installe au Port de Lomé


 

Un partenariat stratégique pour plusieurs secteurs

 
Cette installation représente un nouvel investissement pour Toyota au Togo, avec un accent particulier sur les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables et de la santé.

 
L'entreprise, déjà présente dans plusieurs pays africains, a salué le rôle clé de la plateforme portuaire de Lomé, qu'elle considère comme l'une des plus performantes de l'Afrique de l'Ouest. En s'installant sur le port, Toyota Tsusho vise à dynamiser le développement des activités logistiques et commerciales de sa marque au Togo, notamment en facilitant l'importation, la distribution et le service après-vente.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2025

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

Tchad - États-Unis : Dialogue sur les restrictions de visas Tchad - États-Unis : Dialogue sur les restrictions de visas 25/08/2025

Populaires

Tchad : Le nouveau préfet de la Grande Sido met l'accent sur la cohésion sociale

24/08/2025

Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji

24/08/2025

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

25/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 25/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : L'école publique à la croisée des chemins

Tchad : L'école publique à la croisée des chemins

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ? Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ? 16/08/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter