Togo : Toyota Tsusho Corporation s'installe au Port de Lomé





Un partenariat stratégique pour plusieurs secteurs

Cette installation représente un nouvel investissement pour Toyota au Togo, avec un accent particulier sur les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables et de la santé.





L'entreprise, déjà présente dans plusieurs pays africains, a salué le rôle clé de la plateforme portuaire de Lomé, qu'elle considère comme l'une des plus performantes de l'Afrique de l'Ouest. En s'installant sur le port, Toyota Tsusho vise à dynamiser le développement des activités logistiques et commerciales de sa marque au Togo, notamment en facilitant l'importation, la distribution et le service après-vente.